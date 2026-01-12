Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 19:07

Sociedade Germânia encerra atividades após 170 anos

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A Sociedade Germânia, em Porto Alegre, tradicional espaço para a realização de casamentos, formaturas e diversos eventos culturais, anunciou o fim de suas atividades após 170 anos (Jornal do Comércio, 09/01/2026). São muitas lembranças relacionadas com a Sociedade Germânia e sentimos a dor de ver tudo acabando. Achei lindo ler que Werner Adelmann, presidente da entidade, disse em meio à tristeza que “cumpriu sua missão”. (Sirlei Maria Rorato)

