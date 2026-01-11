Regras para habilitação

As novas regras para o processo de habilitação entraram em vigor na segunda-feira (5) no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, 06/01/2026). Antes da pandemia, o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB custava em torno de R$ 4,5 mil em Porto Alegre. Em Santa Catarina, o valor para ter a mesma CNH e categoria era R$ 1,8 mil. Considero positiva a iniciativa de reduzir o valor e abrir as portas para quem já sabe dirigir, porém não tem a CNH por motivos maiores. (Eric Albino)