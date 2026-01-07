Novos negócios

No último caderno publicado em 2025, o GeraçãoE destacou 10 negócios no setor de gastronomia no Rio Grande do Sul que tiveram suas histórias contadas ao longo de 2025 e conquistaram a preferência dos leitores e leitoras (GeraçãoE, 31/12/2025). Parabéns a todos os empreendedores e equipe do GeraçãoE pelo trabalho realizado. Que o ano de 2026 traga muito sucesso. (Ana Cláudia Silveira)