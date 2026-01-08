Reportagem Cultural

A pianista Olinda Allessandrini, professora e solista premiada, com mais de 50 anos de carreira, é um nome fundamental para a música erudita do Rio Grande do Sul, com três troféus Açorianos de Música, entre outras premiações, e com reconhecimento internacional (Caderno Viver, 02/01/2026). Olinda Allessandrini é uma artista maravilhosa e uma das melhores pianistas da atualidade. Toca com rigor formal, excelência técnica, colorido, graça, afeto e imaginação. (Francisco Marshall)