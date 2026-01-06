Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 06 de Janeiro de 2026 às 18:55

Feminicídios

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Um levantamento divulgado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídio (Lesfem) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) mostra que o número de feminicídios aumenta nos feriados e finais de semana, fenômeno que também ocorre no Rio Grande do Sul e preocupa as autoridades (Jornal do Comércio, 05/01/2026). Deveriam ser aplicadas penas mais duras ao agressor. Ficar apenas na teoria não resolve o problema, é preciso colocar em prática e mudar as leis com urgência. (Rodrigo Feijó)

