Um levantamento divulgado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídio (Lesfem) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) mostra que o número de feminicídios aumenta nos feriados e finais de semana, fenômeno que também ocorre no Rio Grande do Sul e preocupa as autoridades (Jornal do Comércio, 05/01/2026). Deveriam ser aplicadas penas mais duras ao agressor. Ficar apenas na teoria não resolve o problema, é preciso colocar em prática e mudar as leis com urgência. (Rodrigo Feijó)