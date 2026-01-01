A operação do complexo comercial Nova Olaria, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, será retomada a partir de março de 2026, somando 2 mil metros quadrados de locação e 14 lojas. Entretanto, apesar de ter sido falado após a aquisição do espaço, o empreendimento não voltará a ter salas de cinema, ocupadas até setembro de 2021 pelo Cine Guion (Minuto Varejo, 29/12/2025). O fechamento das salas de cinema no Nova Olaria é uma lástima. Muitas vezes fui a pé até o cinema e assisti a filmes maravilhosos, com seleções fora do circuito comum de shoppings. Frequentei a livraria, escutei discos, conferi obras de arte e os cafés com cultura e cinema. É um equívoco de quem não conhece e vive a Cidade Baixa. (Ina Monteiro)