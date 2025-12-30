Mesmo com a abertura de credenciamento para novos médicos junto ao IPE Saúde em todas as regiões do Rio Grande do Sul, centenas de segurados ainda questionam as várias lacunas no atendimento prestado pelo plano de saúde administrado pelo governo do Estado (Jornal do Comércio, 26/12/2025). Atualmente há poucos especialistas credenciados ao IPE Saúde. Além disso, alguns médicos cobram taxas extras com valores absurdos pelas consultas. (Viviane Adriana Villa Fischer)