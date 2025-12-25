Dicas de leitura

O livro “A Busca: os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações” traz relatos de vida, trabalho, gestão e convivência social e profissional de Jorge Gerdau Johannpeter, um dos grandes expoentes do empresariado brasileiro e internacional (Caderno Viver, 12/12/2025). A coluna Livros, de Jaime Cimenti, é uma leitura recorrente na minha rotina. Destaco a da sexta-feira dia 12 pela relevância dos assuntos e, como sempre, a qualidade dos textos. A indicação dos lançamentos remete-nos à procura dos livros, e a matéria sobre o combatente e incansável Jorge Gerdau, oferece uma boa dose de entusiasmo para os que chegam aos 83 anos. (Jose Alves, por e-mail)