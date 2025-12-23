A prefeitura de Porto Alegre deu início ao projeto Floresta de Bolso com o plantio de 850 árvores nativas em uma área de cerca de 600 m2 na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul da Capital (Jornal do Comércio, 19/12/2025). Árvore em canteiro de avenida é bom, mas faltam árvores que façam sombra na calçada. É difícil ser pedestre no verão em Porto Alegre. A prefeitura precisa assumir o vácuo legal de responsabilidade sobre as calçadas. (Geovane Antonio Schneider)