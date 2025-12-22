No último encontro do Menu POA de 2025 da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), o empresário Jorge Gerdau Johannpeter falou sobre desenvolvimento econômico e social, educação e outros temas (Jornal do Comércio, 17/12/2025). Infelizmente, vemos alunos do Ensino Fundamental que não sabem fazer uma simples conta de soma, alunos do Ensino Médio que não sabem nada de História, Geografia, Biologia, Química e Física. Muitos estudantes passam de ano mesmo sendo reprovados ou com muitas faltas, há universitários que não compreendem um simples texto. (André Pereira)