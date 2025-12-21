Novos presídios

O secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom (PSD), avalia que os quatro novos grandes presídios em construção no Rio Grande do Sul, localizados em Passo Fundo, São Borja, Rio Grande e Caxias do Sul serão entregues em 2026 (Jornal do Comércio, 15/12/2025). Devem ser realizados investimentos em escolas, infraestrutura e em dignidade para a população. Dessa forma, a criminalidade vai diminuir. (Rodrigo Bueno)