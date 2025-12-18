Academia ao ar livre

Uma academia rústica, com latões de concreto e pedras, funciona no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, atraindo dezenas de usuários diariamente (Jornal do Comércio, 17/12/2025). As academias ao ar livre que são disponibilizadas pela prefeitura são mais voltadas a exercícios laborais do que para a prática de musculação especificamente. O exercício de musculação ajuda muito a prevenir lesões, promove saúde e o bem-estar para as pessoas. A prefeitura não oferecer isso à população é um equívoco. O ideal é que houvesse uma academia desse tipo em cada bairro, pois diminuiria muito as filas nos postos de saúde e nos hospitais. Muitos países asiáticos são cheios dessas academias com pesos ao ar livre. (Luís Henrique de Morais)