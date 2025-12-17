Novo complexo turístico

O empreendimento Sirena Gramado, apresentado durante evento em São Paulo na segunda-feira (15), terá investimento superior a R$ 1,2 bilhão e ocupará uma área de 205 hectares entre Gramado e o Parque do Caracol (Jornal do Comércio, 16/12/2025). Os anúncios de novos empreendimentos me fazem questionar se Gramado vai “perder a sua essência”. Nas décadas de 1970 e 1980, o que sobressaía na cidade era a natureza, e as raras atrações eram pagas. Nos dias atuais não é mais assim. (Fernando Bainy Turnes)