O mercado livre de energia, também conhecido como Ambiente de Contratação Livre (ACL), em que consumidores de maior porte podem escolher de quem vão adquirir a geração de eletricidade, vem registrando constante crescimento e ocupando espaço do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual o cliente, chamado de “cativo”, fica atrelado à distribuidora local e aos geradores que atendem a essa concessionária (Jornal do Comércio, 15/12/2025). Essa nova proposta aliada à tecnologia grid zero torna a energia muito barata. (Bernardo Mossmann)