Recuperação judicial no agronegócio

O agronegócio brasileiro registrou um expressivo avanço no número de recuperações judiciais, e no Rio Grande do Sul a alta foi de 163% entre o terceiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025 (Jornal do Comércio, 10/12/2025). Há uma questão nesse problema da recuperação judicial que nem todos os produtores rurais estão atentos, que é o clima. Diversas produções devem ser revistas de acordo com o clima atual. Se não está dando certo o plantio da soja, tem que trocar. Se não está dando certo a pecuária, tem que trocar o foco, se os parreirais sofrem, talvez devêssemos ver outra alternativa. O que não dá é para o produtor achar que o clima não influencia na sua produção e o governo continuar pagando auxílio infinitamente. (Carlos Cristiano Bacelar)