Verão no litoral

A temporada de praias no verão de 2026 mostrará aos veranistas e visitantes do Litoral Norte diversas novidades e estreias em serviços e negócios, incluindo iniciativas permanentes nas cidades e não apenas empreendimentos sazonais (Caderno Empresas & Negócios, 08/12/2025). O litoral gaúcho está cada vez melhor estruturado. É melhor aproveitar as nossas praias, evitando aglomerações, diárias caras e outros problemas, como o saneamento precário em pontos do litoral catarinense que causa doenças. (João Maurício Cardozo)