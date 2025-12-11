Fechamento de empresas

Segundo dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis-RS) o número de falências registradas até outubro deste ano foi de 155.388 (Jornal do Comércio, 09/12/2025). O elevado número de fechamentos de empresas preocupa, desde sempre. Isso mostra que o empresário não se prepara muito bem antes de abrir uma empresa, e tem um altíssimo custo social. Por outro lado, o Rio Grande do Sul teve um recorde histórico na abertura de empresas em 2025, com mais de 155 mil novos negócios formalizados no primeiro semestre, sendo a maioria (mais de 122 mil) Microempreendedores Individuais (MEIs), impulsionados pela desburocratização e facilidade de formalização, indicando um forte fortalecimento econômico no Estado. (Ernane Pfuller)