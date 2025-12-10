A presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert, avalia que a entidade fundada em 1858 segue como um ponto de encontro entre quem produz, vende, cria e transforma a economia do Rio Grande do Sul (Caderno GeraçãoE, 04/12/2025). A Associação Comercial de Porto Alegre é uma iniciativa maravilhosa que deve ser continuada. Espero que o prédio, assim como outras construções históricas da Capital, seja preservado. (Carlos Pavão)