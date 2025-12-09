Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 19:10

Saúde mental

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Os vereadores de Porto Alegre aprovaram, em sessão plenária na Câmara Municipal, um projeto de lei que prevê a instituição do Samu da Saúde Mental, um serviço de atendimento móvel emergencial para urgências relacionadas a crises psíquicas (Jornal do Comércio, 04/12/2025). Projetos como esse são de extrema importância, pois o atendimento a pessoas com problemas psicológicos pode necessitar de uma abordagem diferenciada de outras questões de saúde. (Anderson Santana, por e-mail)

