Os vereadores de Porto Alegre aprovaram, em sessão plenária na Câmara Municipal, um projeto de lei que prevê a instituição do Samu da Saúde Mental, um serviço de atendimento móvel emergencial para urgências relacionadas a crises psíquicas (Jornal do Comércio, 04/12/2025). Projetos como esse são de extrema importância, pois o atendimento a pessoas com problemas psicológicos pode necessitar de uma abordagem diferenciada de outras questões de saúde. (Anderson Santana, por e-mail)