Turismo na Serra Gaúcha

A Serra Gaúcha vive um período de fortalecimento do turismo neste verão, impulsionado por ações integradas que oferecem uma diversificação de experiências culturais, naturais e gastronômicas e ampliam a visibilidade regional no Brasil e nos países do Mercosul (Caderno Empresas & Negócios, 01/12/2025). Para a economia do Rio Grande do Sul, o turismo será tão ou mais importante do que o agronegócio, ainda mais com a nova lógica da reforma tributária. (Thomas Fontana)