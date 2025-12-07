Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Dezembro de 2025 às 18:52

Turismo na Serra Gaúcha

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Serra Gaúcha vive um período de fortalecimento do turismo neste verão, impulsionado por ações integradas que oferecem uma diversificação de experiências culturais, naturais e gastronômicas e ampliam a visibilidade regional no Brasil e nos países do Mercosul (Caderno Empresas & Negócios, 01/12/2025). Para a economia do Rio Grande do Sul, o turismo será tão ou mais importante do que o agronegócio, ainda mais com a nova lógica da reforma tributária. (Thomas Fontana)

Notícias relacionadas