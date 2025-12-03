HUB logístico em Guaíba

O Hub Logístico de Guaíba, que será construído na Zona Oeste da cidade, foi lançado na semana passada, sendo o primeiro financiamento internacional do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) no Brasil (Jornal do Comércio, 27/11/2025). Em uma iniciativa de parceria público-privada (PPP), onde está o ente privado? Há conceitos diversos de Hub. Se um banco está envolvido com esse ente público, ainda que com estímulo ao desenvolvimento logístico, falta a iniciativa privada e o lucro. O empreendedorismo privado não é o mesmo que o empreendedorismo público, um não compete com o outro, devem conversar entre si sempre. Que seja promissor e sólido. (Dionise Teixeira)