Foi inaugurada no sábado (29/11) a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, um dos maiores complexos deste tipo no Rio Grande do Sul, com investimento final na ordem de R$ 230 milhões (Jornal do Comércio, 01/12/2025). Gostaria de saber qual é o motivo para a energia continuar cara se a tecnologia atual economiza em torno de 70% em relação aos anos 2000 com o uso do LED em lâmpadas e TVs, por exemplo, e geladeiras e aparelhos de ar condicionado inverter? A luz segue cara mesmo com as opções de energia solar, eólica e hidrelétrica. Ainda colocam a bandeira vermelha na tarifa e a luz não baixa o valor. (Alex Pereira Rodrigues)