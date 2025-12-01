Após ser demitido da presidência da Fundação Theatro São Pedro, cargo que ocupou por sete anos, Antonio Hohlfeldt falou sobre a falta de funcionários na instituição (Jornal do Comércio, 27/11/2025). Com a demissão de Hohlfeldt, contratarão mais pessoas, pois queriam que ele saísse. É a velha técnica de deixar sucatear e aí surge o motivo para mudança. A maioria das pessoas não percebe a técnica e ainda defende quem criou todo o problema, neste caso o governo do Estado. Há outra técnica bastante usada que é a de criar uma situação, esperar a reação e aí surgem novamente com a solução. Um exemplo é a questão dos pedágios. Não investiram em estradas, a população gritou em função dos acidentes, agora a solução foi apresentada: colocar os pedágios. Fica a pergunta: até quando? (Salete Souza)