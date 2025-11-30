Setor leiteiro

O Noroeste do Rio Grande do Sul investe para se consolidar como o maior polo leiteiro do Brasil. Apesar de liderar a produção no Estado, a redução no número de produtores acende um alerta para a sustentabilidade do setor (Caderno Empresas & Negócios, 24/11/2025). O Brasil inteiro tem enfrentado o problema da concentração. Os pequenos produtores que não têm mão de obra apenas familiar e agregam valor fazendo nata, queijo e outros derivados não conseguem fazer frente a custos crescentes e preços baixos do leite. Se continuar neste ritmo, sobrarão somente os grandes produtores e grandes grupos no setor de leite. (Wagner Maciel Méllo)