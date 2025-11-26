Transporte coletivo

A Câmara Municipal de Porto Alegre autorizou a prefeitura a contrair um empréstimo de R$ 447,7 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Programa de Renovação de Frota, que prevê a aquisição de 100 ônibus elétricos e instalação de postos de recarga (Jornal do Comércio, 18/11/2025). O dinheiro público será destinado às empresas privadas. Privatizaram a Carris por um valor pífio, uma fração do volume de recursos destinado neste programa de renovação da frota de ônibus em Porto Alegre. (Francisco Marshall)