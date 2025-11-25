Mercado de veículos

Uma pesquisa encomendada pelo banco BV mostra que 44% dos consumidores do Sul priorizam a economia de combustível na hora da compra de um carro, índice superior à média nacional (Jornal do Comércio, 18/11/2025). Carro é investimento quando dá retorno econômico. Em geral, é um alto custo para adquirir e manter devido aos custos com garagem, IPVA, pedágios, seguro e manutenções. É preciso muita serenidade para comprar um carro. Em cidades bem servidas com transporte público e aplicativos, é totalmente desnecessário. Quando é preciso um carro para viagens, vale a pena alugar. (Ernane Pfuller)