Palavra do Leitor

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 19:07

Programa Família Gaúcha

Arte/JC
A Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira (11), com 42 votos favoráveis e três contrários, a criação do Programa Família Gaúcha. A iniciativa prevê o pagamento de R$ 200,00 para famílias gaúchas de baixa renda, com a possibilidade de um acréscimo de R$ 50,00 quando houver crianças de até seis anos (Jornal do Comércio, 12/11/2025). Não entendo o motivo da criação de programas deste tipo. Cada vez há menos pessoas trabalhando. Está mais fácil fechar as empresas e viver mantido pelo governo. (Camila Schneider)
Esse tipo de programa não é novidade no Rio Grande do Sul. Durante o governo Tarso Genro havia o RS Mais Igual (criado no começo da gestão), que complementava a renda do Bolsa Família. (Joice Proença)
Poderiam ter feito uma redução de impostos para aliviar o peso dos trabalhadores, mas esse tipo de atitude não gera o mesmo apelo. (Gabriel Martins)
Medidas como essa beneficiam algumas pessoas com pouco, enquanto os funcionários públicos são desprestigiados, recebendo salários insuficientes para manter suas famílias. Além disso, os servidores aposentados e alguns ativos dos padrões I, II e III do Estado foram excluídos da reestruturação realizada pelo governo. Temos direito a um salário que compre alimentos, medicamentos e pague pelos exames médicos, pois além de tudo estamos com uma crise sem precedentes no Ipergs. (Silvia Salazar)
 
 
 

 

