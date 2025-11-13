Programa Família Gaúcha II

Esse tipo de programa não é novidade no Rio Grande do Sul. Durante o governo Tarso Genro havia o RS Mais Igual (criado no começo da gestão), que complementava a renda do Bolsa Família. (Joice Proença)

Programa Família Gaúcha III

Poderiam ter feito uma redução de impostos para aliviar o peso dos trabalhadores, mas esse tipo de atitude não gera o mesmo apelo. (Gabriel Martins)

Programa Família Gaúcha IV

Medidas como essa beneficiam algumas pessoas com pouco, enquanto os funcionários públicos são desprestigiados, recebendo salários insuficientes para manter suas famílias. Além disso, os servidores aposentados e alguns ativos dos padrões I, II e III do Estado foram excluídos da reestruturação realizada pelo governo. Temos direito a um salário que compre alimentos, medicamentos e pague pelos exames médicos, pois além de tudo estamos com uma crise sem precedentes no Ipergs. (Silvia Salazar)