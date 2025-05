JC 92 anos

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) se junta aos leitores do Jornal do Comércio para celebrar o seu 92º aniversário neste dia 25! Com sua credibilidade e pluralidade, um jornal é mais do que uma organização de divulgação de notícias: é um impulsionador do desenvolvimento das comunidades a que atende e um centro irradiador de suas manifestações culturais, políticas, econômicas e sociais. Por isso, nos associamos nesta data para festejar a passagem de mais um ano neste veículo em defesa dos interesses de seus públicos e na sua fundamental missão de produzir informação de qualidade. (Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais)

O Jornal do Comércio chega aos 92 anos mantendo a credibilidade e a relevância que o tornaram referência no jornalismo econômico e político do nosso Estado. Como gestor público, reconheço a importância de veículos comprometidos com a informação de qualidade e o debate de ideias que constroem um Rio Grande mais justo e eficiente. (Leonardo Pascoal, secretário de Educação de Porto Alegre)

O Jornal do Comércio é um grande parceiro do cooperativismo gaúcho, que presta notável contribuição para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado, ao desempenhar com rigor e responsabilidade o seu ofício. Ao equilibrar tradição e inovação, mostra por que permanece tão relevante após quase um século de história e serve de inspiração para todos nós. Parabéns pelos 92 anos! (Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs)

A informação de qualidade é fundamental para o desenvolvimento da saúde e da ciência. Em seus 92 anos, o Jornal do Comércio tem se destacado na divulgação de temas relevantes para a sociedade gaúcha, com especial atenção ao cuidado com as doenças raras e com o avanço científico. Parabenizo por essa trajetória de compromisso com a verdade e o bem-estar de todos. (Roberto Giugliani, Diiretor Executivo da Casa dos Raros)

Com 92 anos de história, o Jornal do Comércio se destaca pelo compromisso firme com a informação de qualidade, o jornalismo ético e a valorização da economia do Rio Grande do Sul. Ao longo dessas décadas, tem sido um agente fundamental no impulso e fortalecimento dos diversos setores produtivos do estado. Parabéns a todos que, dia após dia, constroem essa trajetória de credibilidade e relevância. (José Nazareno, sócio-fundador da Incorporadora e Construtora Nazale)

Tradição e credibilidade definem o que o Jornal do Comércio representa para o Rio Grande do Sul. Parabéns pelos 92 anos dedicados ao jornalismo sério e comprometido com o desenvolvimento e a saúde do Estado. (Douglas Uggeri, presidente do Hospital de Clínicas Ijuí)

Parabenizamos o Jornal do Comércio por mais de nove décadas dedicadas a um jornalismo comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Durante toda a sua trajetória, deu voz às pautas que constroem o futuro do nosso estado — em especial, as matérias que valorizam o Litoral Norte e o mercado da construção civil, tão importantes para a economia e para a vida de milhares de gaúchos. (Dionatan Raupp, diretor da Imobiliária Novo Lar)