Frente Parlamentar propõe pagamento de salários em criptoativos

A Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM) propõe que o trabalhador possa receber até 50% de seu salário em criptoativos. A ideia é que o pagamento em ativos virtuais só possa ser feito com o consentimento expresso do empregado, sendo que pelo menos 50% do salário deve ser pago em moeda corrente nacional (Jornal do Comércio, edição de 19/03/2025). Excelente ideia, desde que seja no ativo de preferência do trabalhador. Poderíamos ainda estender essa opção ao comércio em geral, de um refrigerante a um imóvel. Cada um escolhe como prefere pagar/receber em comum acordo. (Wagner Tomazi)

Criptoativos II

Desde que o trabalhador possa escolher a moeda, é uma medida válida. (Adriel Silveira)

Rua da Praia e o Centro

Atrasos na conclusão e falhas na execução de obras em diferentes pontos de Porto Alegre resultam em queixas de moradores, comerciantes e motoristas. No Centro Histórico, a revitalização do Quadrilátero Central já exige correções antes mesmo da entrega (Jornal do Comércio, 01/04/2025). Uma vergonha andar pelo Centro! Perdeu todo o glamour. A Rua da Praia só tem lojinha de capinha de celular e de quinquilharias chinesas, sem contar o calçamento da rua, uma obra fria, sem atrativo nenhum. E tudo mal acabado e já estragando novamente! (Cezar Augusto Paixão)

Começo de Conversa

A Casa X encerra as atividades após mais de 80 anos (Começo de Conversa, 14/07/2025). Lamentável, mais uma tendência de mudança de costumes sociais (vestimentas, hoje prontas vendidas em lojas) e carência de profissionais (costureiras) no RS. (Léo Josi)