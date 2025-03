histórias de negócios clássicos comandados por empreendedoras em Porto Alegre Na semana do Dia Internacional da Mulher, o caderno GeraçãoE contou, entre eles, o da Churrascaria Portoalegrense, comandada por Ana Cristina Guido Bratti. A empreendedora assumiu o negócio da família depois do falecimento de seu pai, há quatro anos (caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 06/03/2025). Bah, que saudades da Portoalegrense. Hoje moro em Goiânia e, na próxima vez que for a Porto Alegre, não vou deixar de ir lá. (Mauro Chemale)

Empreendedorismo II

Sou fã dessa churrascaria e da caipirinha de bergamota, um clássico imperdível! Sempre que posso, estou lá, comemorando ou mesmo só prestigiando em ótimo estilo. Para quem ama um churrasco, fica a dica. (Cynthia Weber)

Reforma tributária

mudanças com a reforma tributária No artigo "A dança das receitas nos municípios" (JC, 14/03/2025), o ex-secretário da Fazenda de Porto Alegre Rodrigo Fantinel analisa as. Afirma que Porto Alegre terá aumento de mais de 80% no IBS em relação ao atual ICMS, em função da mudança do critério do valor adicionado para o populacional. Esqueceu ele que o atual ISS, a maior receita de Porto Alegre, vai ser incorporado ao IBS e, também, distribuído pelo critério populacional. Assim, dos atuais 34% de todo o ISS arrecadado no Estado, Porto Alegre vai receber cerca de 12%. Perda brutal nesse quesito. (Antônio Augusto d´Avila)

Tarifa de ônibus

Os porto-alegrenses vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. O valor passa para R$ 5,00 a partir de 31 de março. O preço do passe não era reajustado desde 2021 (JC, 24/03/2025). Das maiores cidades do Sul do País (Curitiba, Joinville, Londrina e Florianópolis), Porto Alegre tem o menor valor de passagem. Mas o sistema daqui é terrível, uma cidade sem terminais integrados, insegurança nas paradas de ônibus e nas calçadas apertadas do Centro. (Carlos Cesar Lopes)

Tarifa de ônibus II

Tiraram o meio passe estudantil para os pós-graduandos, tiraram a gratuidade para os idosos e pessoas com deficiência e, mesmo assim, vão aumentar a passagem? Sem falar que os ônibus estragam no caminho, pegam fogo e muitas frotas não têm ar-condicionado. (Andressa Pacheco Lawisch)

Tarifa de ônibus III

Pela qualidade do serviço, o preço da passagem deveria é baixar... (Rogério Sippel)