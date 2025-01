No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em 28 de janeiro, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostrou um aumento de 15% no número de denúncias em 2024, totalizando 3.959 casos, o maior registro desde a criação do Disque 100, em 2011. O Rio Grande do Sul, com 220 queixas, ocupa a quarta posição no ranking nacional, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Jornal da Lei, JC, 28/01/2025). Ué mas o problema não eram os sulistas? Por que ninguém se preocupa com os moradores de rua? Cadê o Estado nessa hora? (Gerson Kirch)

Trabalho escravo II

No Norte e Nordeste nem fiscalizam, imagina quando houver fiscalização. (Nilson Meucci)

Trabalho escravo III

Tá, mas têm coisas que não estão batendo, não estamos no menor índice de desemprego? (Altemir Bele)

Javier Milei

Em dezembro de 2023, Javier Milei se tornava oficialmente presidente da Argentina. Passado pouco mais de um ano, indicadores da economia, especialmente relacionados à inflação, são apontados como grandes vitórias do seu primeiro ano de mandato. Por outro lado, o aumento na taxa de pobreza e a recessão na economia - no acumulado do ano passado - são alvos de críticas de quem se opõe à sua gestão (Jornal do Comércio, 27/01/2025). A questão não é ser alvo de crítica a quem se opõe a sua gestão e, sim, recuperar a economia cortando gastos de extrema necessidade que coloca 60% da população na pobreza e 15% na miséria absoluta. (Dudu Freire)

Javier Milei II

É verdade, esse ano dobrou a quantidade de argentinos nas nossas praias. Não tem fake news que contradiga o óbvio. (Veronica Born)

Sorvete

O setor de sorvetes tem expectativas positivas para a temporada 2025. No Litoral Norte bufês de açaí estão em evidência e se juntam a sorveterias (Caderno Empresas e Negócios, JC, 27/01/2025). Eu conheci os buffets de açaí no Nordeste e senti muita falta de algo parecido por aqui. Que bom que trouxeram pra cá. (Mari Tortorella)

JCast

O episódio do Conecta, programa da plataforma JCast, do Jornal do Comércio, teve como convidada Débora Sabidussi, vice-presidente de Performance e Dados na Cadastra (JCast, JC, 23/01/2025). Maravilhosa! Um privilégio incrível te ter perto em minha trajetória profissional. Referência demais. (Caroline Terra)