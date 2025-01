O projeto do Porto de Arroio do Sal, localizado no Litoral Norte está em discussão. Apesar das expectativas para que as obras comecem logo, ainda em 2025, o processo de licenciamento é extenso e pode levar meses ou anos. A previsão era, quando da assinatura do contrato de adesão pelo governo federal, que o complexo começasse a operar a partir de 2028 (Jornal do Comércio, 21/01/2025). Porto? E o esgoto de Xangri-Lá e Capão no rio ? Por que não tem a mesma importância? O porto vai gerar emprego, renda ... esgoto só estraga a vida, né? O que importa? Vamos tirar os empregos, a renda e a saúde das pessoas.. aí sim. (Sandra Guimarães)

Porto de Arroio do Sal II

Empreendimento que muda o patamar do Rio Grande do Sul, estudos e trâmites devem ser seguidos, contudo, com o máximo de eficiência possível. (José Bittencourt)

Hotel

O ritmo das obras da construção do um hotel dentro do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue acelerado, favorecido pelo tempo pouco chuvoso nos últimos tempos. Trata-se do Laghetto Aeroporto, com previsão de inauguração para agosto de 2026 (Jornal do Comércio, 22/01/2025). Poderia usar a parte externa do aeroporto velho e o saguão para fazer uma rodoviária aos moldes de muitos aeroportos pelo mundo também. Para utilizar a rodoviária do centro também como rodoviária metropolitana. (Airan Costa)

Hotel II

Poderiam ter feito mais afastado da fachada do aeroporto. (Giordano Figini)

Casarões históricos

Três casarões localizados na avenida Independência entre as ruas Tomaz Flores e Garibaldi, em Porto Alegre, chamam a atenção de quem passa pela região. As fachadas das construções, que datam do século XX, serão mantidas, porém, os terrenos receberão um novo empreendimento imobiliário. O empreendimento contará com salas comerciais, apartamentos de um dormitório e estacionamento rotativo (Jornal do Comércio, 21/01/2025). Aí essas mesmas pessoas que enaltecem empreendimentos que põem abaixo arquitetura histórica e, consequentemente, a memória da cidade, vão pagar de cultos e enaltecer Paris ou outras cidades históricas do exterior. Lamentável. (Luciene Leszczynski)

Casarões históricos II

Bom que a cidade se renove respeitando o passado, mas garantindo o desenvolvimento e a ocupação de seus espaços. (Cristina de Castro)