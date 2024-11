A produção de mel no Vale do Jaguari

No Vale do Jaguari, ganha força a produção apícola, inclusive com a formação do Arranjo Produtivo Local da Apicultura do Vale do Jaguari, com a intenção de criar um selo de procedência para o mel produzido na região. Entre janeiro e agosto de 2024, somente o município de Jaguari exportou US$ 484 mil em mel natural para os EUA (Jornal do Comércio, edição de 28/10/2024). Um serviço de utilidade na produção de mel é orientar os produtores a cultivarem a amora japonesa, uma árvore que é a rainha para as abelhas na produção de mel e polinização. Essa árvore tem várias denominações, mas o certo é que é uma grande produtora de néctar. (José Valdai de Souza, Porto Alegre)