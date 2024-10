Investimentos em energia eólica

Jornal do Comércio, edição de 09/10/2024 Um grupo de representantes do governo gaúcho esteve em Lajes, Rio Grande do Norte, para conhecer o parque eólico de 700 MW - cerca de 40% de toda potência eólica instalada hoje no RS -, construído pela empresa europeia Nordex. O objetivo foi observar os reflexos na geração de empregos e socioambientais na região e continuar tratativas para a instalação de uma fábrica de torres eólicas da companhia em território gaúcho (). Uma fábrica de torres eólicas tem sentido logístico e estratégico, apenas, se acomodada no Sul do Estado, onde estão os melhores ventos e onde temos um porto preparado. E com a fábrica devem vir os fabricantes de peças e todos os demais participantes desta cadeia. (Marcelo Dutra da Silva)

Energia Eólica II

Mais um projeto para produzir torres eólicas no RS. O que farão com a fábrica de torres da Wind Power, em Guaíba, financiada pelo Badesul, que nem chegou a produzir e foi abandonada? (Vilson Neumann Machado)

Seguros

Caderno Seguros & Previdência, Jornal do Comércio, 11/10/2024 A enchente histórica e catastrófica de maio no Rio Grande do Sul trouxe à tona o papel do setor de seguros no País bem como reflexões sobre a capacidade de proteção desses mecanismos. Com 150 associadas no Estado, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) vem divulgando, regularmente, desde maio, relatórios específicos sobre indenizações relacionadas à enchente. Os dados mostram que, em cinco meses, os pagamentos superam os R$ 6 bilhões em quase 58 mil pedidos (). A enchente, na minha opinião, só aumentou a desconfiança com os seguros, isso sim! (Luckas Rossato)

Conecta Jcast

5º episódio do Conecta, programa do JC disponível no Youtube e Spotify A reestruturação econômica do RS, finanças, investimentos e liderança foram alguns dos assuntos abordados no, que contou com a participação de Pedro de Cesaro, organizador do Fórum Econômico do RS, no Instituto Caldeira. Outro ponto importante abordado é a relevância do Estado para a economia brasileira. Estradas, hidrovias, ferrovias! Falta tudo ao RS. Aeroportos então, nem se fala. (Sérgio Cezimbra)

Conecta Jcast II

Passada a catástrofe, tudo voltará a ser o que era. A Infraero já não cumpriu o prometido para os aeroportos de Torres e Canela, o aeroporto da Serra, quando sair, será acanhado como mostra o projeto que já circula por aí. Santa Maria, coração do RS, tem um aeroporto ridiculamente pequeno e com restrições. RS está ficando para trás. (Augusto Bilhalva Goulart)