O PIB gaúcho no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul caiu 0,3% no segundo trimestre de 2024 em relação ao primeiro. O cenário de "quase" estagnação é reflexo dos prejuízos causados pelas cheias que atingiram o Estado em maio, afetando diversos setores da economia gaúcha (Jornal do Comércio, edição de 25/09/2024). Houve uma recuperação econômica bastante rápida, embora ainda esteja sendo implementada. Um aspecto positivo, do ponto de vista econômico, é a modernização dos meios de produção, com mais tecnologia e produtividade. (Yair Bittencourt)