Rock gaúcho

Pensar na inventividade e na quebra de padrões das mulheres no rock também é pensar na história da gaúcha Biba Meira. Sendo uma das pouquíssimas artistas femininas na bateria em todo o Brasil nos anos 1980, ela foi escolhida, em 1987, como uma das instrumentistas do ano pela revista musical Bizz, mostrando que era possível uma mulher conquistar seu espaço no fazer musical e ser escolhida a maior baterista do País (Reportagem cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 12/07/2024). Muito bacana relembrar a história de uma artista tão importante do nosso Estado, que fez e ainda faz a diferença na música. E parabéns pelo texto muito bem escrito. (Elisa Pacheco)