Reajuste aos vereadores

(JC, 04/07/2024) A remuneração dos vereadores de Porto Alegre foi reajustada em 3,69% retroativa ao mês de maio. A medida se deu por meio de resolução da Mesa Diretora da Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial de terça-feira, dia 2 de julho. Com isso, o subsídio mensal dos vereadores passará de R$ 17,4 mil para R$ 18 mil em valores brutos. Para o presidente do Legislativo, passará de R$ 21,7 mil para R$ 22,5 mil, também em valores brutos. Cada um tem o governo que merece. Se houvesse pressão popular de verdade duvido que aumentariam, mas não vejo manifestação nenhuma lá. (José Evandro Ferraz)

Vereadores II

Comprometidos com o próprio bolso, e não com a cidade de Porto Alegre. (Gelson da Silva Teixeira)

Vereadores III

Inflação de 2023 a 5%, inflação de 2024 a 4% até agora. Então, não foi aumento como a mídia vende. Foi a reposição da inflação. Geralmente as entidades privadas não repõe a seus empregados que têm que recorrer a sindicatos e acordos na Justiça. Querem que as pessoas trabalhem de graça? São os vereadores que fazem ou aprovam as leis do município. A mídia querendo desvalorizar quem freia a ganância do capital que só almeja o lucro privado e não distribui a renda com o povo. (Mariangela Macelaro)

Vereadores IV

Pensemos nisso nas próximas eleições. Passou da hora de o povo militar por bandeiras e partidos e começar a pensar no que realmente os representa. (Vladimir de Souza Alves)

Vereadores V

Se a Câmara Municipal concedeu aumento aos vereadores, devemos pensar que verba e dinheiro não são os nossos problemas? (Elisangela Casarin)

Marcha dos Prefeitos

(JC, 03/07/2024) A Marcha dos Prefeitos gaúchos em Brasília foi instalada na terça-feira com o objetivo de pressionar o Congresso Nacional e o governo federal a ampliarem os auxílios para a reconstrução das cidades após as enchentes que afetaram o Estado. O evento com mais de 350 mandatários municipais foi convocado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Se a verdadeira reforma tributária tivesse sido feita, governadores e prefeitos não precisariam fazer "marcha a Brasília" com o pires na mão pedindo ajuda ao dono da chave do cofre da República. Os municípios são os maiores produtores de riquezas e geradores de tributos, mas a maior fatia da arrecadação vai para alimentar a máquina política situada na Capital Federal. (All Gawski)