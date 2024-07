Empréstimos para Porto Alegre

(JC, 03/07/2024) O governo federal autorizou a contratação de dois empréstimos por parte do município de Porto Alegre no valor total de R$ 1,5 bilhão. Os recursos deverão ser aplicados no Programa de Reconstrução e Adaptação às Mudanças Climáticas. Parte dos recursos deverão ser aplicados, conforme a prefeitura, na implementação de soluções de drenagem e esgotamento sanitário, auxiliando na proteção da população contra inundações e melhorando a qualidade ambiental de arroios. Se vier, várias áreas ao redor do Guaíba só servem para fazer piscinões e evitar que a água invade a cidade em futuras chuvas que virão. (Daniel Custódio)

Porto Alegre

Ué, mas não seria um departamento ou autarquia que cuidaria do sistema de proteção da região metropolitana? (Augusto Goulart)

Safra de inverno

(JC, 01/07/2024) O clima deverá ajudar o agricultor gaúcho na safra de inverno deste ano. Apesar de a área de grãos cultivada no Rio Grande do Sul ter reduzido em 7,11% em relação a 2023, a regularização da incidência de chuvas deve alavancar a produção e poderá ser 55,5% maior na mesma comparação, segundo dados da Emater/RS-Ascar. Apesar de ser uma safra maior que a dos anos anteriores, Brasília vai continuar dizendo que é uma safra ruim, e para aproveitar o momento, vão dizer que é uma safra que compromete a mesa do brasileiro e vão fazer importação para isentar os gastos. (Jorge Wait)

Recursos ao Estado

(JC, 26/06/2024) O governo federal vai antecipar, de 2025 para 2024, o pagamento de precatórios federais no valor de R$ 5 bilhões. Esse foi um pleito do governo do Rio Grande do Sul, da seccional gaúcha Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e da Central Única de Trabalhadores (CUT-RS), que prevê que os recursos devem ser encaminhados já no mês de julho. Antecipação de precatórios não é recurso para pessoas atingidas no RS e nem para o Estado. Isso vai cair nas mãos de funcionários públicos que tinham ações contra o Estado. O regime ainda não enviou recursos pro RS, só prometem e mentem. (Eduardo Teixeira)

Vacinas

Por favor, seria possível fazer uma reportagem sobre a falta de vacinas no Estado? Como por exemplo a falta de vacina de Covid-19 para toda a população no Rio Grande do Sul. E a queda das temperaturas? E além de outras vacinas que chegam em conta gota. Quem exatamente é responsável por esta escassez? Prefeitura, Estado ou órgãos federais? Vamos ter que apresentar mais mortes, para somar às enchentes para que cheguem vacinas? (Tete Barachini)