Aeroporto de Santa Cruz do Sul

O Aeroporto Luiz Back da Silva, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, contará com o balizamento noturno - instalação de dispositivos que permitem a operação do espaço em 24 horas - até dezembro deste ano. A melhoria é uma demanda de décadas do município e terá investimento de R$ 300 mil. O balizamento noturno no terminal contará com a instalação de luzes de cabeceira e luzes de eixo para orientar os pilotos durante a fase final do pouso (Jornal Cidades, JC, 28/06/2024). Parabéns Santa Cruz, eu acho que as pessoas tentam vincular a política, mas todo o projeto passa por análise da Anac, que leva anos de estudo, viabilidade, sustentabilidade e principalmente segurança, méritos do clube que administra e todos envolvidos por esta proeza...a região ganha muito com isso, vai levar um tempo para vermos o aeroporto com imensas demandas, mas a possibilidade de crescimento ja é um enorme progresso. (Alexandre Vidal Silva)