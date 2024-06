Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 21/06/2024 Clarissa Ferreira projeta a voz para externar suas ideias. Não está naquele lugar onde se acostumou a localizar as mulheres gaúchas: encantando ou adornando. A cancionista, violinista e pesquisadora Clarissa Ferreira projeta-se hoje com protagonismo na cena cultural gaúcha (). Clarissa é um oásis no pensamento do gauchismo. Estou lendo o livro dela e acompanho a carreira musical. É muito importante para nós mulheres referências como a Clarissa. Nasci e passei parte da minha adolescência na mesma cidade natal dela. Tenho minhas raízes no Pampa, mas não naquele idealizado e apropriado pelo patriarcado. A obra da Clarissa nos devolve outras percepções do ser gaúcha em meio à fragilidade do conservadorismo. (Adriana Quadros)

Reportagem Cultural II

Ótima matéria! Sou muito fã da Clarissa, tanto da sua música quanto da sua pesquisa. Uma obra muito relevante e necessária no contexto histórico, social e político atual, para qualquer pessoa que se interesse em conhecer mais a fundo a rica cultura do Rio Grande do Sul. Sucesso, Clarissa! (Júlia Provenzi)

Reportagem Cultural III

Uma mulher gaúcha usando da história, das tradições e da música gauchesca para falar e evocar o espaço e o papel da mulher. E questionar aqueles que têm "amor à terra só na canção" ... Isso é revolução. (Luyra Dutra)

Dragagem do Guaíba

JC, 24/06/2024 Avaliar a possibilidade de obras que amenizem o "estrangulamento" descoberto nas cheias de maio no encontro entre o Rio Jacuí e o Guaíba está entre as missões dos pesquisadores da Ufrgs que fazem parte do Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre em parceria com a Portos RS (). Também plantar árvores e recuperar com mata ciliar a beira dos rios e retirar habitações e aterros, além disso, multar quem joga lixo nos rios e áreas verdes e quem invade áreas pantanosas e morros, para todas classes sociais. Também investigar Smam e Fepam em liberar habitações em áreas de risco. (Claudia Franceschini)

Guaíba II

Em Araranguá/SC, tem um rio de mesmo nome que tem 18 metros de profundidade, e a cidade foi construída em volta deste rio. (Wilbur Marques)

Guaíba III

É urgente a necessidade de limpar e dragar os rios, bem como as demais ações de plantio de árvores, criar barreiras nas encostas da serra para reduzir a velocidade das águas, elevar casas de bombas... e por aí vai. (Carlos Henrique Goetz)