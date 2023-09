Jornal do Comércio, 11/09/2023 Empresário e um dos acionistas do grupo que leva o nome de sua família, Germano Gerdau Johannpeter, 91 anos, faleceu de causas naturais no dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro (). Uma pessoa revolucionária, uma inspiração. Será lendário como seus antepassados! Com o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), tivemos a honra de ingressar com um projeto de qualidade total no Estado. Nossa empresa tem o espírito que ele sonhou, um idealizador, alguém que quis algo maior para uma sociedade organizada e produtiva! (Gilmar José Borscheid)

Um empresário de muita visão, teve um papel fundamental na disseminação da gestão da qualidade no RS. Com o PGQP, na década de 1990, trouxe o pioneirismo e apoiou iniciativas elevando a competitividade nas empresas de diversos segmentos, desde indústria, até educação, comércio e serviços. (Aline Soares Pereira)

A ministra Marina Silva veio ao Rio Grande do Sul e não tratou das pessoas, já normal, e nem do meio ambiente que tanto defende. Não foi capaz de falar sobre a devastação do rio Taquari, nem de propor o reequilíbrio ambiental e soluções para as cheias. Demonstrou, mais uma vez, que defende o meio ambiente somente na TV, rádio e jornal. (Mauro Roberto Kappler)

