JC 90 anos

Com quase um século de existência, o Jornal do Comércio é um veículo de comunicação comprometido com a verdade e o bom jornalismo. Além da admiração pelos fundadores e profissionais que fazem o dia a dia do jornal, tenho um apreço pessoal: há muitos anos, meu pai foi funcionário do Consultor do Comércio - e, recentemente, encontramos a carteira de trabalho dele, assinada por Jenor Jarros. Foi um momento emocionante - e só fez aumentar meu carinho pela instituição. Parabéns pelos 90 anos! (Marcos Rovinski, presidente do Simers)

O Jornal do Comércio chega aos 90 anos, um veículo de comunicação que preza pela inovação e pela renovação. Especializado em economia e negócios, sempre contextualizando à sociedade as principais informações do cenário nacional e de nossa região. O Jornal Comércio é a prova de que a perseverança e o compromisso com a verdade são a base para construir um legado duradouro. Parabéns a todos vocês, gestores e colaboradores, pelo trabalho e pela dedicação diários, responsáveis por um dos jornais mais fidedignos de nosso Estado. (Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento)

Gravataí também celebra os 90 anos do Jornal do Comércio, um veículo dedicado ao desenvolvimento da Região Metropolitana, do Estado e do País. Parabéns à diretoria, à equipe e aos leitores do JC pelas nove décadas de uma história marcada por muito trabalho e responsabilidade. (Luiz Zaffalon, prefeito de Gravataí)

Ao longo de nove décadas, o Jornal do Comércio consolidou-se como referência na cobertura de assuntos econômicos e políticos, contribuindo para o desenvolvimento estadual e nacional. Neste momento, é justo reconhecer os profissionais que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Jornalistas, editores, fotógrafos, diagramadores, todos os colaboradores que, ao longo dos anos, dedicaram talento e esforço para produzir um jornal de excelência. Que os próximos capítulos sejam repletos de sucesso, inovação e compromisso com a verdade. (Paulo Cezar Kohlrausch, prefeito de Santa Clara do Sul)

Ao parabenizar o Jornal do Comércio pelos 90 anos, cumprimentamos a direção e todo o time de jornalistas que fazem parte deste veículo de comunicação que oferece ao leitor informação precisa e de qualidade. Um grande abraço de toda a comunidade gabrielense. (Lucas Menezes, prefeito de São Gabriel)

Desenvolvimento também significa avançar no saneamento básico. E o Jornal do Comércio tem se comprometido com essa pauta que é muito cara ao Consórcio Pró-Sinos. É por isso que celebramos os 90 anos deste veículo de tanta credibilidade. Parabéns JC! (Volmir Rodrigues, presidente do Consórcio Pró-Sinos e prefeito de Sapucaia do Sul)

Parabéns a todos os profissionais que ajudaram a construir esses 90 anos do Jornal do Comércio, divulgando os fatos do nosso Estado com imparcialidade, credibilidade e ética. Muitos anos mais de trabalho, excelência e contribuições. (Juliana Della Valle Biolchi, diretora-geral da Biolchi Empresarial)