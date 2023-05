JC 90 anos

Quero parabenizar a direção e funcionários do Jornal do Comércio pelos 90 anos de existência. O JC é um veículo de comunicação essencial para o povo gaúcho, sempre divulgando com muita imparcialidade as notícias do Rio Grande e do Brasil, em especial nas áreas da indústria, comércio, agricultura e serviços. A seriedade e o espírito democrático são características marcantes desse querido jornal. Vida longa ao Jornal do Comércio. (Paulo Paim, senador pelo PT)

Reportagens especiais se aprofundam acerca do contexto atual da indústria do Rio Grande do Sul em seus mais diversos setores, como construção civil, petroquímica, automotivo, celulose e metalmecânico. Há 90 anos, os principais fatos econômicos e sociais são noticiados nas páginas do JC, com maestria e precisão, conectando os leitores à informação com credibilidade e qualidade. Parabéns a todos que, com comprometimento e isenção, contribuem na construção da jornada de sucesso do Jornal do Comércio. (Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul)

Comunicação é pilar fundamental da manutenção da democracia e o estímulo ao desenvolvimento. Neste contexto, o Jornal do Comércio desempenha papel de grande relevância ao disponibilizar espaço para livre manifestação de todos os segmentos do nosso Estado. Tradição e tecnologia forjaram um veículo que orgulha os gaúchos. Parabéns, vida longa! (Alexandre Postal, presidente do TCE-RS)

Em nome dos colegas da Associação Nacional de Jornais (ANJ), nos juntamos à celebração dos 90 anos do Jornal do Comércio. A credibilidade proporcionada por uma sólida trajetória editorial é ingrediente fundamental para a vida harmônica em sociedade e para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Parabenizamos o JC e toda sua equipe por mais um ano nessa nobre missão. (Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ)

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) se une à celebração dos 90 anos do Jornal do Comércio, veículo de grandes contribuições para o jornalismo e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. À equipe, nosso abraço e votos de muitas décadas mais de bons serviços à comunicação e ao nosso Estado. (Carlos André Bulhões Mendes, reitor da Ufrgs)

Como o principal jornal dedicado à cobertura econômica e de negócios do Estado, o JC tem uma história que se cruza com muita frequência com a do Sistema Ocergs. Cumprimentamos todos os diretores e colaboradores responsáveis pelo jornalismo comprometido e de qualidade. A contribuição na disseminação de informações relevantes fortalece o setor e impulsiona o desenvolvimento do RS. (Darci Pedro Hartmann, presidente da Ocergs)

"Saúde e informação são aliadas para a melhora na qualidade de vida das pessoas. Neste momento em que o Jornal do Comércio completa 90 anos, o Cremers saúda essa história de pioneirismo e de contribuições à sociedade gaúcha!" (Carlos Sparta, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul)