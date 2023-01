Jornal do Comércio, página 15, edição de 02/01/2023). O momento mais emocionante da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a entrega da faixa presidencial, de forma muito bem representada. Show de bola! (Rosângela Sena) Presidente recebe faixa de criança, indígena, negro mulher, operário e pessoa com deficiência " (, página 15, edição de 02/01/2023). O momento mais emocionante da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a entrega da faixa presidencial, de forma muito bem representada. Show de bola! (Rosângela Sena)

Golpe bancário

Um golpe que está sendo feito - ou só tentando - quase que diariamente, é aquele que manda mensagem para o seu celular dizendo que o correntista de um banco teve aceita compra (valor sempre alto) de R$ 2 mil ou R$ 3 mil. Mas, caso não concorde, que ligue para tal número. Se a pessoa fizer isso, aí terá clonado todos os seus dados pessoais e bancários, quando os vigaristas farão compras e saques bancários. Interessante é que sempre recebo essas mensagens pouco após entrar na conta via internet para verificar saldo e pagamentos. Os vigaristas estão monitorando o acesso ao banco e mandam logo a mensagem do golpe. Aconteceu comigo. (Arthur Henrique Santana, Porto Alegre)

Porteiros

Muitos edifícios estão acabando com o emprego de porteiros presenciais, trocando por segurança visual à distância, eletrônica. Sinal dos tempos, mas é uma pena que tanta gente fique desempregada por conta da tecnologia. Os zeladores que ficavam em casinhas em muitas ruas da Capital também sumiram, vejo só um ou outro em zonas sem movimento. Outra pena pelos que perderam o emprego e talvez o sustento das suas famílias. Mas, o mundo não para. (Telmo Virgílio de Arantes, Porto Alegre)

Casamentos

Os casamentos agora são feitos em áreas abertas, jardins e outros locais que não igrejas, como era até algum tempo atrás. Dá para entender pois eles quando duram muito levam 3, 4 ou, no máximo 5 anos, se são entre pessoas com nomes na imprensa em geral, como tem sido noticiado com separações após alguns meses de casados. Para mim é gente que quer apenas aparecer, ser notícia e, assim, faturar com publicidade. (Marília Freitas Nataniel)

Protestos

Com o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL) fico me perguntando, com a posse de Lula neste 1° de janeiro de 2023, quem irá tomar conta dessa dedicada e fiel legião de brasileiros bolsonaristas, que se mantiveram, por tanto tempo acampados em torno de quartéis. Não vai ser fácil! (Manoel Luiz S. dos Santos, Porto Alegre)