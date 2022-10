Novos idosos 

Opinião, Página 4, Jornal do Comércio, edição de 26/10/2022 Neste mês em que se celebra os idosos, é bom se ver como há tantas pessoas com mais idade, além dos 60 anos - acho que a idade para idoso deveria ser de 65 anos, no mínimo, tendo em vista o aumento das pessoas além desta idade no Brasil. Artigo lembrou bem do bom envelhecimento da população mundial e do Brasil (). Também é bom saber que nas placas a figura representando os idosos não será mais de uma pessoa alquebrada, dobrada, frágil e se segurando em uma bengala. Isso já era... (Romualdo C. Lobatto)

SUS

Ainda bem que o Brasil tem, há muitas décadas, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Com ele atuante, enfrentamos a pandemia e milhares de pessoas tiveram bom atendimento. Por isso não há como sequer se falar em acabar com o SUS, o que não passa nem passará pela cabeça do futuro presidente da República. E no Estado, que o IPE Saúde se reorganize e continue prestando bons serviços. (Josuel Antunes Meireles)

Parque da Redenção