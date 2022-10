Empresas gaúchas conquistam novos mercados

Uma das marcas mais conhecidas do mercado gaúcho de arroz vai começar a exportar para a França. Outras duas fabricantes de balas e pirulitos vão vender mais para o Oriente Médio, África e entrar mais na Europa, destino que mobiliza até desenvolvimento de um novo produto. Também tem mais chocolate para as Américas e Oriente. Tudo efeito da Sial Paris, maior feira de inovação em alimentos e bebidas do mundo, que terminou ontem na capital francesa.

O saldo da Sial Paris de 2022 foi muito superior ao que projetaram fabricantes que estavam nas áreas montadas pela ApexBrasil, com parcerias setoriais. Quase 30 gaúchas estavam nos setores. No total, a ação somou quase 130 operações, maior número da história brasileira no evento, que tem como palco o complexo de exposições no Nord Villepinte. O Brasil foi o sétimo país em número de expositores.

"A Neugebauer conquistou clientes na Arábia Saudita, mercado em que a marca ainda não atuava", resume Martin Garcia, coordenador de exportação da indústria de chocolates com sede no Rio Grande do Sul. Também devem ser contratadas encomendas por clientes da Bielorrússia, Congo e mais países do Oriente, todos destinos novos, acrescenta Garcia. Investimentos recentes em ampliação e nova fábrica vão suportar a escalada projetada no exterior.

No estande da Pietrobon, de balas e pirulitos, o comprador da Palestina, que já havia encomendado um contêiner de produtos, foi à Sial para fazer mais pedidos. Fadi Ayyad destacou a qualidade e receptividade no mercado. "E são bons preços, compramos uma vez e vamos comprar mais", avisou Ayyad. O gerente de exportações, João Pietrobon, disse que a demanda na feira ficou muito acima de 2018. "Tivemos clientes da Ásia, África e até Europa, que não são muito comuns na carteira de clientes", lista Pietrobon.

"Vamos atender o mercado da saudade", definiu Luciano Ferreira, diretor de exportações e de canais digitais da Josapar, uma das maiores operadoras de arroz e subprodutos. "Saudade tem a ver com os brasileiros que estão no exterior e conhecem a marca Tio João", explica Ferreira. O ganho dessa identidade tem nome: França. "Essa é a novidade. Vamos exportar para a França", comemora o diretor da Josapar. Também pode surgir Espanha.

Bernardo Kranz, da área de comércio exterior da Docile, aponta que a marca de balas e doces fechou negócios de venda mas recente para a Macedônia e ampliou para a Inglaterra, cita ele. "São compradores que estão com a gente e vão demandar mais, e outros novos entrando", resume Kranz, sobre a Sial. O executivo de vendas da balas Florestal Felipe Vieira abriu oportunidade para entrar no mercado europeu e entender tendências, como ter produto com menos ou sem açúcar, que começa a ser desenvolvido. "Vendemos até agora US$ 100 mil a US$ 150 mil ao Oriente Médio", contabiliza Vieira.

O gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, líder da missão com Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae-RS, Luciano D'Andrea, espera que os números, a serem divulgados hoje, validem cifra recorde em negócios. A feira pautou ainda novas tendências de consumo, completa D'Andrea. Paula Soares, gerente de Agronegócio da ApexBrasil, viu menor quantidade de compradores e mais qualidade em quem foi à Sial este ano. "Quem veio foi com o objetivo de fazer negócio", avalia ela. Sem russos, devido a restrições da guerra da Ucrânia, e China, com política de Covid zero, o caminho ficou mais livre.