Nova casa para a arte no Distrito Criativo de Porto Alegre

Inspirações para o crescimento do varejo

Foi com grande expectativa que Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, iniciou sua fala no lançamento da 11ª Feira Brasileira do Varejo 2025 (FBV), no Instituto Ling, na terça-feira passada. Entusiasmado com as novidades colhidas da NRF 2025, realizada em Nova York, o dirigente salientou a nova parceria com o Sebrae RS, que passa a ser também realizador da feira que acontecerá entre 21 e 23 de maio, na Fiergs, em Porto Alegre. Com a presença de Luiz Carlos Bhon, presidente da Fecomércio-RS, e de Joel Vieira Dadda, diretor-superintendente do Sebrae RS, a cerimônia rápida enfatizou a participação de mais de 100 palestrantes que abordarão os temas do empreendedorismo, inovação e tecnologia, fortalecendo as conexões entre pequenas e grandes marcas, reconhecidas pela excelência e impacto que geram no varejo. A sustentabilidade também foi citada por Arcione como um dos pilares da feira que promete refletir sobre os caminhos do varejo atual. Saiba mais na coluna Minuto Varejo.