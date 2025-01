Jantar dos Cozinheiros na Saba, em Atlântida

Em sua 32ª edição, o Jantar dos Cozinheiros realizado na Saba, em Atlântida, abriu no sábado passado suas 12 cozinhas, liberando, mais uma vez, aromas e sabores que são esperados a cada verão na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida. Estreando nesse tipo de recepção, Gabriel e Ana Saibro, casal presidente do clube, estiveram à frente desta edição que só comprovou o sucesso de sempre. Presentes, os chefs Antonio Ben, Luiz Carlos Caporal, Francisco Schmidt, Maristela e Jorge Ferla, João Muratore, Roberto Morselli, Ernani Ritter, Ibanês Pavinato, Wilson Ferreira, entre tantos nomes estrelados, que preparam iguarias com frutos do mar, carnes e legumes, cuja aprovação foi geral. atiane Tremarin e João Muratore IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC O arquiteto Valter Lusa esteve no jantar dos cozinheiros IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Ibanês Pavinato IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Parador interativo

A Kia Sun Motors estará presente no 8º Paleta Atlântida, neste sábado, dia 25, Parador Sun Motors na beira da praia, apresentando sua linha de híbridos e o mais novo modelo da Kia, 100% elétrico, KIA EV5. O portfólio de motos e quadriciclos também estará presente com a Suzuki Sun Motors. Ao longo do dia, os convidados poderão explorar experiências interativas, incluindo diversão para as crianças também. Tudo regado a muita música boa, bebidas geladas e o famoso churrasco.

Festival de Margaritas

Margaritas na varanda do Press DIVULGAÇÃO/JC

Estar em Porto Alegre em pleno verão, longe das praias, não significa nenhum sacrifício. A varanda do Press, na rua Hilário Ribeiro, foi movimentada na quinta-feira passada com uma noite dedicada às margaritas, esse drinque refrescante de origem mexicana, que acaba de entrar para o cardápio da casa. Apresentado em 6 criativas versões, o Press Summer Sal, reuniu apreciadores da bebida, que descobriram que melancia, pepino, hortelã, maracujá, gengibre, capim-cidró, entre outras iguarias, devidamente dosadas, vão muito bem com o drinque tropical, quando mixados na medida certa. Os complementos ideais foram as novidades do menu que inclui sanduíche vegano, brusquetas de polvo, pastéis e burratas que aproximam a gente um pouco mais do clima praiano, em pleno Moinhos de Vento. Vale conferir.

Pauta lírica

Flávio Leite VITOR CEOLIN/DIVULGAÇÃO/JC

A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul teve um 2024 exitoso sob o comando de Flávio Leite e Eiko Senda. Foram 9 espetáculos produzidos, 6 edições do projeto Terça Lírica, circulação de óperas por 6 cidades do Rio Grande do Sul e mais uma edição do projeto de formação Ópera Estúdio financiado pela SEDAC - RS. Iniciando 2025, a CORS fará a inauguração do novo Teatro João Simões Lopes Neto, do Multipalco Eva Sopher, previsto para 27 de março, com a ópera Turandot, de Puccini, com a Ospa como parceira. A direção musical e regência será do maestro do Teatro Colón, Carlos Vieu e a concepção cênica e direção será de Flávio Leite.

Galeria praiana

Rafaela e Isabela Erdmann Malgarin conferiram os lançamentos praianos da L'Arrivée Plage DIVULGAÇÃO/JC

Vanessa Bernardes também circulou no encontro exclusivo em Atlântida DIVULGAÇÃO/JC Tuti Moraes, uma das organizadoras do evento de sexta-feira na praia, com Juliana Sana fotos DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí