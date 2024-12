As buscas de Jorge Gerdau

As filas para os autógrafos e fotos serpenteavam na mesma sinuosidade das curvas da Fundação Iberê Camargo, na quinta-feira passada, quando Jorge Gerdau Johannpeter lançou seu livro A Busca, cercado da família e dezenas de amigos e admiradores. Um totem retirado da capa do livro retratando o autor como um dos pioneiros do surf no Rio Grande do Sul, adornava o espaço que reuniu o ex-governador Jair Soares, o governador Eduardo Leite, Claudio Lamachia, Marcelo Bertoluci, Bete Sefrin, Clóvis Tramontina, Fernando Lucchese, Eduardo Bier Corrêa e Fernanda Bertaso, Anton Karl Biedermann, entre muita gente mais. Jorge teve a companhia de Maria Elena Pereira durante todo o tempo, auxiliando o autor nas solicitações das muitas fotos e abraços.

Noite de rock no Juvenil

O show da banda Capital Inicial que comemorou os 161 anos da Associação Leopoldina Juvenil, no sábado passado, uniu duas festas emblemáticas do clube de tênis gaúcho. O forçado adiamento do show marcado para a noite de aniversário do clube, em função da enchente gaúcha, coincidiu com a realização do Garden Party, realizado tradicionalmente nesta época. O resultado foi a grande celebração vivida pelos sócios e amigos do Juvenil, em uma noite festiva das mais esperadas do ano. Coincidindo também com as despedidas da atual diretoria, liderada por Paulo Corazza e Juliana Pereira Lima, um grande bufê organizado por Claudio Solano Gastronomia, concentrou diversos ex-presidentes e amigos de diretoria do casal que deixa a presidência da ALJ em janeiro próximo. Angelo Saint-Pastous Caleffi e Daniela Caliari, Eduardo Machado e Clarissa Mombach, Gustavo e Luana Caleffi, Marcelo Corrêa da Silva, Caco e Regina Schuch e Roberto Majó de Oliveira brindaram à noite.

Juliana Pereira Lima e Lúcia Dias na organização da festa de sábado TÂNIA MEINERZ/JC