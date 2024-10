Laços de amizade entre Brasil e Estados Unidos

A comemoração dos 248 anos de independência dos EUA, em 4 de julho, transferida em razão dos problemas da enchente na Capital, ocorreu na quarta-feira passada, na sede do Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre. Além da passagem dos 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas com o Brasil, a noite teve a apresentação do novo cônsul-geral, Jason Green, recentemente chegado ao RS, e a visita de Elizabeth Frawley Bagley, embaixadora dos EUA no Brasil. Em seu pronunciamento, a embaixadora ressaltou a resiliência dos gaúchos e os profundos laços comerciais e de amizade com o nosso país. A execução dos hinos do Brasil e dos EUA pela banda Marmota Jazz, com presença da cantora gaúcha Dida Larruscain, foi outro destaque da cerimônia. Thaisa Lunelli e Loy Demari EVANDRO OLIVEIRA/JC

Vestindo fantasias

Diego de Godoy e Patrícia Parenza no comando da festa ENRIQUE SALGADO/DIVILGAÇÃO/JC

No segundo sábado de cada mês, a festa Gudinaite, criada por Patrícia Parenza e Diego de Godoy, toma o Grezz - Espaço Multicultural para uma noite dedicada ao público 50 . O que foi pensado para uma simples diversão noturna, revivendo grandes hits sonoros que ferveram pistas de danças pelo mundo afora, em diversas décadas, vem se tornando um oásis de convivência em meio ao caos. Patrícia e Diego vestem todas as fantasias, se revezam no comando da seleção musical, coreografam alguns hits, comandam a massa e contagiam um público cada vez mais fiel. Quem foi visto por lá na noite do sábado passado foi a Vera e o Dado Schneider, a Fernanda Carvalho Leite, a Magda Beatriz, a Daniela Salet, a Patti Leivas, o Raul Krebs, a Analice Bolzan, a Andreea Pal, entre muita gente mais.

Gente que faz a diferença

Pedro e Claudia Bartelle com Michele Miranda, diretora do Sou de Fazer BRUNA SEIBERT/DIVULGAÇÃO/JC

O jantar beneficente realizado pelo Instituto Sou de Fazer na semana passada, na Associação Leopoldina Juvenil, reuniu empresários, personalidades e apoiadores da reconstrução de lares e escolas atingidos pelas enchentes de maio. O evento oportunizou a arrecadação de fundos para seguir recuperando áreas devastadas e prestar uma homenagem a quem auxiliou aos atingidos pelas cheias. "Este jantar e leilão simbolizam a força da união em momentos de extrema dificuldade e reforça nosso compromisso com a reconstrução do RS", declarou Rafael Sóbis, presidente da entidade, que arrecadou R$ 320 mil no leilão desta noite. Rafael Sóbis, presidente do Instituto Sou de Fazer BRUNA SEIBERT/DIVULGAÇÃO/JC

O espetáculo da prevenção

Maria Tomaselli e Nelma Wagner Gallo EVANDRO OLIVEIRA/JC